Проектор Acer H6541BDK оценен от 77 700 рублей

Компания Acer выпустила в российскую продажу проектор Acer H6541BDK, который получил передовую DLP-систему проецирования с разрешением 1920:1200 точек. Новинка также характеризуется отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, контрастностью 10 000:1, оптикой с 1,1-кратным оптическим приближением с проекцией изображения на расстоянии от 1 до 10 метров диагональю от 60 до 300 дюймов, поддержкой вертикальной развёртки до 120 Гц, лампой с яркостью до 4000 лм и сроком службы до 12000 часов, автоматической цветокоррекцией LumiSense, оптимизацией качества изображения ColorBoost 3D, функцией BlueLight Shield для заботы о глазах пользователей, автоматической вертикальной коррекцией трапециевидных искажений, корпусом массой 2,9 кг, шумом до 24 дБ в экономичном режиме, двумя интерфейсами HDMI 1.4, портами RCA и VGA, сервисным разъемом USB, интерфейсом RS-232 и 3-Вт акустикой. Цена проектора стартует от 77700 рублей.

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