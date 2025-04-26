Проектор Acer X1228H появился в российской продаже

Компания Acer выпустила в российскую продажу проектор X1228H, который оценен в 55650 рублей. Новинка характеризуется лампой подсветки OSRAM с яркостью 4800 люмен, DLP-системой проецирования с контрастностью 20000:1, разрешением 1920:1200 (формат WUXGA) точек, сроком службы лампы 15000 часов в режиме Extreme ECO, оптикой с диафрагмой f/2.41 - f/2.53 и фокусным расстоянием 21.85 - 24.01 мм, минимальной дистанцией проецирования 1 метр, картинкой размером от 23 до 300 дюймов по диагонали, системой охлаждения с шумом менее 27 Дб в режиме ECO, поддержкой технологий ColorBoost 3D и LumiSense для улучшения картинки, технологией Acer BlueLight Shield для заботы о глазах пользователей, интерфейсами HDMI 1.4, VGA на вход и выход, RCA, D-Sub и USB, портом RS232, акустикой мощностью 3 Вт и комплектным пультом дистанционного управления.