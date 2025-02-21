Проектор Acer X1329 выпустили в России

В России стартовали продажи проектора Acer X1329, который оценен в 57 тысяч рублей. Первое время новинка будет доступна по специальной цене в 52 тысячи рублей. Проектор характеризуется технологией Digital Light Processing (DLP), лампой мощностью 203 Вт, максимальной яркостью 4800 Лм, сроком службы лампы около 5000 часов, разрешением 1280:800 точек, проекцией изображения диагональю от 27 до 300 дюймов на расстоянии от 1 до 10 метров, трапецеидальной корректировкой горизонтальных и вертикальных искажений в диапазоне (+/-40 градусов), автоматической цветокоррекцией LumiSence и ColorBoost 3D, мощностью 260 Вт, шумом не более 29 дБ, 3-Вт громкоговорителем, двумя интерфейсами HDMI, композитным видеовходом RCA, интерфейсами VGA и USB-A, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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