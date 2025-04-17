Проектор REDMI Projector 3 Lite оценили в 100 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске доступного компактного проектора Redmi Projector 3 Lite, который заключен в корпус с размерами 113:146:172,5 мм и массой 1,2 кг. Новинка характеризуется яркостью 180 люмен CVIA, разрешением Full HD, проекционным соотношением сторон 1,2:1, проекцией изображения размером до 100 дюймов по диагонали и фильтрацией коротковолнового синего света в диапазоне 415–455 нм (соответствующий сертификат SGS Low Blue Light).

Проектор также получил герметичный оптический модуль и цельностеклянную линзу для более широкого угла боковой проекции, настраиваемый модуль TOF и модуль ИИ для более быстрой автофокусировки и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, 4-ядерный чип Amlogic T950S с максимальной частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, 3,5-мм гнездо для наушников, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсы HDMI и USB. Цена Redmi Projector 3 Lite на китайском рынке составляет эквивалент 100 долларов.