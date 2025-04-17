Проектор REDMI Projector 3 Lite оценили в 100 долларов

Проектор также получил герметичный оптический модуль и цельностеклянную линзу для более широкого угла боковой проекции, настраиваемый модуль TOF и модуль ИИ для более быстрой автофокусировки и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, 4-ядерный чип Amlogic T950S с максимальной частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, 3,5-мм гнездо для наушников, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсы HDMI и USB. Цена Redmi Projector 3 Lite на китайском рынке составляет эквивалент 100 долларов.