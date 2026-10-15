Проектор XGIMI Horizon 30 Ultra Max оценили в 3500 долларов

Проекторы также оснащается системой Dual Intelligent Iris для автоматической регулировки светового потока, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode, поддержкой переменной частоты обновления VRR, режимом низкой задержки ALLM, технологией AMD FreeSync, задержкой ввода 1 мс для разрешения 1080p и кадровой частоты 240 Гц или 1,9 мс для режима 4K/120 Гц, двумя интерфейсами HDMI, двумя 12-Вт динамиками Harman Kardon с поддержкой DTS Virtual, оптическим зумом, сдвигом объектива, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, автофокусировкой, обходом препятствий и регулируемой подставкой. Проекторы оценены на дебютном американском рынке в 2500, 3000 и 3500 долларов.