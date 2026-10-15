Проектор XGIMI Horizon 30 Ultra Max оценили в 3500 долларов

Компания XGIMI пополнила ассортимент проекторов серией Horizon 30, в которую вошли модели 30 Pro, 30 Max и 30 Ultra Max. Все новинки получили разрешение 4K, трёхлазерный RGB-источник света, кадровую частоту до 120 Гц и предустановленную ОС Google TV. Модель Horizon 30 Pro характеризуется яркостью 4800 ISO-люмен и контрастностью 8000:1, Horizon 30 Max – 5300 ISO-люмен и 9000:1, а Horizon 30 Ultra Max – 6000 ISO-люмен и 10000:1.

Проекторы также оснащается системой Dual Intelligent Iris для автоматической регулировки светового потока, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode, поддержкой переменной частоты обновления VRR, режимом низкой задержки ALLM, технологией AMD FreeSync, задержкой ввода 1 мс для разрешения 1080p и кадровой частоты 240 Гц или 1,9 мс для режима 4K/120 Гц, двумя интерфейсами HDMI, двумя 12-Вт динамиками Harman Kardon с поддержкой DTS Virtual, оптическим зумом, сдвигом объектива, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, автофокусировкой, обходом препятствий и регулируемой подставкой. Проекторы оценены на дебютном американском рынке в 2500, 3000 и 3500 долларов.
100-дюймовый телевизор Acerpure Nitro QLED TV оценили в 1975…
Принадлежащий компании Acer бренд Acerpure объявил о выпуске телевизоров серии Nitro QLED TV, которая сос…
Представлен проектор Hisense Vidda Big Eye M2 Pro…
Компания Hisense пополнила ассортимент проекторов флагманской моделью Vidda Big Eye M2 Pro, которая обойд…
100-дюймовый телевизор Hisense Starlight S2 Pro оценили в 35…
Компания Hisense пополнил ассортимент лазерных телевизоров серией Starlight S2 Pro, в которую вошли модел…
Представлены телевизоры HUAWEI Vision Smart Screen 6 Enjoy E…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент телевизоров серией Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition, в которую в…
Проектор Zebronics PixaPlay 72 Plus оценили в 60 долларов …
Компания Zebronics пополнила ассортимент смарт-проекторов моделью PixaPlay 72 Plus, цена которой составил…
Проектор HONOR AI Projector Ultra оценили в 400 долларов…
Компания HONOR пополнила ассортимент LCD-проекторов моделью AI Projector Ultra, которая выводит изображен…
85-дюймовый Redmi TV X RGB Mini-LED 2027 Competition Edition…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам серии телевизоров Redmi TV X RGB Mini-LED 2027 Competition …
Представлены 120-Гц телевизоры Huawei Smart TV S7 …
Компания Huawei объявила о выпуске телевизоров серии Smart TV S7 RGB, которая может похвастаться подсветк…
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставкаОбзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставка
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детскойОбзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor