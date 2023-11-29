Проектор Xgimi Horizon Ultra оценен в 225 тысяч рублей

Компания Xgimi дала старт российским продажам длиннофокусного проектора Xgimi Horizon Ultra, который обойдется в 225 тысяч рублей. Новинка характеризуется разрешением 4К, частотой обновления 60 Гц, отображением картинки с диагональю до 200 дюймов без потери четкости изображения, поддержкой технологии Dolby Vision, аудиосистемой Harman Kardon, технологией Dual Light, объединяющей светодиод и лазер, яркостью 2300 ISO-люмен, 95,5% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 99% Rec.709, интеллектуальной адаптацией экрана 3.0 (ISA 3.0), динамической диафрагмой ISA 3.0 и геймерским режимом с задержкой 18 мс.