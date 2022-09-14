Проектор для игр BenQ TH575 оценен в $600

Компания BenQ пополнила ассортимент проекторов моделью TH575, которая предназначена для обладателей игровых консолей. Новинка характеризуется разрешением Full HD, яркостью до 3800 люмен ANSI, контрастностью 15 000:1, кадровой частотой 60 Гц, возможностью проецировать картинку диагональю 150 дюймов, 88% охватом цветовой гаммы Rec.709, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, задержкой 16,7 мс, игровым режимом для чёткого отображения объектов и повышения детализации в тёмных сценах, автоматической коррекцией вертикальных трапецеидальных искажений, 1,1-кратным зумом для проецирования с различных расстояний, сроком службы источника света до 15 000 часов, двумя разъемами HDMI, портом USB Type-A, 3,5-мм аудиогнёздами, 10-Вт динамиками, размерами 296:120:221 мм и массой 2,5 кг. Цена проектора составляет 600 долларов.