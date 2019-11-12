Профессиональный монитор Acer ConceptD CP3 оценен в 100 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в российскую продажу монитор ConceptD CP3 (CP3271K P), который относится к моделям профессионального уровня. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью разрешением 4К (3840:2160 точек), частотой обновления 144 Гц, поддержкой NVIDIA G-SYNC, заводской калибровкой с показателем Delta E<1, 90% охватом цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 400 кд/м2, сертификатом Pantone Validated, съемным козырьком, датчиком регулировки яркости, двумя динамиками мощностью по 4 Вт, концентратором с четырьмя разъемами USB 3.0, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также гибко регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 99 990 рублей.