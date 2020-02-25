Программное обеспечение CORSAIR iCUE может контролировать освещение RGB на материнской плате ASUS

Сегодня CORSAIR объявил, что широкая настройка RGB освещения в программном обеспечении CORSAIR iCUE совместимы с ASUS Aura Sync.

Программное обеспечение CORSAIR iCUE уже предлагает самое надежное общесистемное управление освещением RGB, позволяя пользователям настраивать освещение всех своих продуктов CORSAIR всего за несколько щелчков мыши или создавать сложные многослойные световые эффекты и синхронизировать их между компонентами и периферийными устройствами CORSAIR. С добавлением совместимости с материнской платой ASUS Aura Sync, iCUE теперь может управлять освещением практически всех компонентов ПК, объединенных в единый интерфейс.

В дополнение к управлению освещением RGB, iCUE предлагает множество других функций, которые позволяют пользователем ПК и геймерам управлять каждой деталью своей системы. Мониторинг системной информации, такой как температура, скорость вращения вентилятора и напряжение в режиме реального времени. iCUE также расширяет возможности периферийных устройств CORSAIR с помощью пользовательских макросов и переназначений кнопок, точной настройки чувствительности мыши, глубокой настройки параметров звука и многого другого.

Благодаря возможности управления освещением материнских плат ASUS Aura Sync, программное обеспечение CORSAIR iCUE делает настройку более удобной.