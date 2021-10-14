Производитель чехлов раскрыл дизайн Samsung Galaxy A13 5G

В сети появились изображения еще не представленного смартфона Samsung Galaxy A13 5G, заключенного в силиконовый чехол. Напомним, что перед нами самая доступная модель корейского производителя с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Устройству также прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, 6,48-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (глубина сцены), 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 11 и размеры 164,5:76,5:8,9-10 мм. Ориентировочная цена смартфона составляет 290 долларов.