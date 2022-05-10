Просочились рендеры Tecno POVA 3

Tecno готовится к выпуску нового смартфона из серии POVA. Теперь появилась более подробная информация о POVA 3, так как просочились рендеры, демонстрирующие его дизайн.

Сообщается, что телефон будет доступен в трех цветовых вариантах, включая вариант Electric Blue, Tech Silver и Eco Black. На задней панели устройства мы видим тройную камеру, расположенную вертикально в верхнем левом углу, со светодиодной вспышкой рядом с ней.

Примечательно, что задняя панель также имеет двухцветную отделку с вертикальной глянцевой полосой, разделяющей две половины. Кроме того, на правой стороне устройства также находятся качельки регулировки громкости и боковой сканер отпечатков пальцев. К сожалению, утечка не раскрыла каких-либо других подробностей о новом смартфоне, но предыдущий отчет дал нам представление о его спецификациях. POVA 3 оснащен массивным 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон оснащен SoC MediaTek Helio G85, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти.