Публичная бета-версия OneUI 3.0 уже доступна для пользователей Samsung Galaxy S20

Samsung наконец-то запустила публичную бета-версию OneUI 3.0 для пользователей серии Galaxy S20.

Samsung подтвердила OneUI 3.0 будет на базе Android 11 еще на мероприятии 5 августа.

Бета-версия, которая в настоящее время ограничена серией Galaxy S20, может распространяться на серию Note 20 и другие устройства. Для регистрации пользователям необходимо загрузить приложение Samsung Members и нажать «Зарегистрироваться в бета-программе OneUI» в уведомлении. После регистрации пользователи могут установить бета-версию, перейдя в настройки-> обновление программного обеспечения-> скачать и установить.