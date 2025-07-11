QD-Mini LED телевизоры TCL C8K выпустили в России

Компания TCL выпустила на российский рынок QD-Mini LED телевизоры серии C8K, в которую вошли модели диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки оснащаются CrystGlow WHVA-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), контрастностью 7000:1, частотой обновления изображения 144 Гц, поддержкой технологии Game Accelerator 288 VRR, 2880 зон локального затемнения, технологией устранения ореолов, платформой TSR AiPQ, акустической системой Audio by Bang & Olufsen с четырьмя независимыми аудиочипами и отдельным верхним каналом, операционной системой Google TV, поддержкой Google Cast, AirPlay 2 и Chromecast, а также ультратонким корпусом по технологии Micro-OD. Цена 65-дюймовой модели составляет 170 тысяч рублей.

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