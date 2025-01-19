QD-OLED монитор Thunderobot Black Warrior DU32F165E оценен в $695

Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Black Warrior DU32F165E, которая получила 31,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, контрастностью 1500000:1, углами обзора 178°, временем отклика 0,03 мс (GtG), пиковой яркостью 1000 нит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 98% Adobe RGB и 100% sRGB, глубиной цвета 10 бит, заводской калибровкой Delta E ≤ 2, технологиями для предотвращения выгорания OLED-панели, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, портом USB Type-C с поддержкой 90 Вт зарядки, одним разъемом USB-B и двумя USB-A, а также поддержкой KVM и PIP/PBP. Монитор уже появился в китайской продаже по цене в 695 долларов.

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