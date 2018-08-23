QLED и Premium UHD телевизоры SAMSUNG соответствуют HDR 10+

QLED и Premium UHD телевизоры Samsung 2018 года прошли сертификацию по стандарту HDR 10+ (High Dynamic Range, расширенный динамический диапазон) и получили соответствующий официальный логотип. HDR 10+ — технология нового поколения, которая обеспечивает ультравысокое качество изображения и самые яркие впечатления при просмотре. Она позволяет демонстрировать фильмы и другой видеоконтент именно так, как задумывали режиссеры и киностудии.

Технология HDR10+ помогает оптимизировать уровень яркости в каждой сцене, используя динамические метаданные, поэтому изображение на экранах телевизоров Samsung выглядит более глубоким и реалистичным, с максимально яркими светлыми оттенками и насыщенными темными тонами. Благодаря программе сертификации по стандарту HDR 10+ зрители смогут испытать совершенно новый опыт просмотра. В планах Samsung — дальнейшее развитие экосистемы HDR 10+.

Кинокомпания Warner Bros. также продолжит создание контента с поддержкой HDR10+, который станет доступен для домашнего просмотра в 2018 году. Кроме того, Samsung заключила партнерство с Twentieth Century Fox для стандартизации лицензирования HDR10+. Это позволит сделать процесс разработки материалов с использованием технологии более простым и удобным, точнее воплотить творческий замысел режиссеров на экране и улучшить впечатления от просмотра для всех аудиторий. Twentieth Century Fox готовится к выпуску нескольких фильмов и планирует их анонсировать в ближайшее время. В Европе популярный VoD-провайдер Rakuten TV планирует сотрудничество с Samsung Electronics, чтобы предоставлять доступ к контенту в HDR 10+ зрителям в регионе. «Основная цель Rakuten TV — обеспечить максимальные впечатления от просмотра видео дома, — подчеркнул Сидхартх Джаянт (Sidharth Jayant), глобальный директор по продуктам Rakuten TV. — Samsung Electronics — наш премиум-партнер по данному направлению. Будущее сотрудничество с компанией в сфере HDR10+ позволит нам стать лучшей VoD-платформой на Smart TV. Мы уверены, что динамические метаданные в сочетании с HDR-сигналом и широким каталогом новых релизов в качестве 4K HDR, доступных нашим европейским пользователям «умных» телевизоров, обеспечат клиентам Rakuten TV незабываемые впечатления от просмотра, словно они находятся в кинотеатре».