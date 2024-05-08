QLED-телевизор Toshiba C450ME оценен в 325 долларов

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией C450ME, в которую вошли модели с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QLED с разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, глубиной цвета 8 бит, контрастностью 3000:1, поддержкой технологии Quantum Dot Color, поддержкой HDR 10+ и Dolby Vision, чипом REGZA Engine ZR, акустической системой REGZA Power Audio, поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, предустановленной программной оболочкой Vidaa TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, тремя интерфейсами HDMI с поддержкой eARC, разъемом USB, портом Ethernet и 3,5-мм аудиогнездом. Телевизоры уже доступны для покупки на дебютном индийском рынке по цене в 325, 395 и 455 долларов соответственно.

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