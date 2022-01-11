QLED-телевизор Vu 75 QLED Premium TV оценен в $1600

Сетевые источники сообщили о выпуске 75-дюймового телевизора Vu 75 QLED Premium TV, который продается в Индии по цене в 1620 долларов. Новинка характеризуется QLED-панелью с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), поддержкой Dolby Vision, HDR10, HLG, акустической системой с двумя динамиками и двумя твитерами с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Audio общей выходной мощностью 40 Вт, 4-ядерной платформой, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android TV 11, встроенным Chromecast, поддержкой Google Assistant, адаптером Bluetooth v5.0, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя USB, 3,5-мм разъемом, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и технологии MEMC. Габариты телевизора составляют 1672,9:1028,2:355 мм и массой 26,5 кг.