QLED-телевизор Vu 75 QLED Premium TV оценен в $1600

Сетевые источники сообщили о выпуске 75-дюймового телевизора Vu 75 QLED Premium TV, который продается в Индии по цене в 1620 долларов. Новинка характеризуется QLED-панелью с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), поддержкой Dolby Vision, HDR10, HLG, акустической системой с двумя динамиками и двумя твитерами с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Audio общей выходной мощностью 40 Вт, 4-ядерной платформой, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android TV 11, встроенным Chromecast, поддержкой Google Assistant, адаптером Bluetooth v5.0, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя USB, 3,5-мм разъемом, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и технологии MEMC. Габариты телевизора составляют 1672,9:1028,2:355 мм и массой 26,5 кг.

Комментарии и отзывы Vu 75 QLED Premium TV
Игровой монитор ViewSonic ELITE XG320U, 144 Гц, 4K …
Игровой монитор ViewSonic ELITE XG320U, 144 Гц, 4K ViewSonic объявила о скором запуске нового 32-дюймового игрового монитора 4K с частотой 144 Гц в форме Vi…
Acer представила 48-дюймовый игровой монитор Predator CG48…
Acer представила 48-дюймовый игровой монитор Predator CG48Компания ACER представила игровой монитор Predator CG48. Это 48-дюймовый экран с разрешением 4K и частото…
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц…
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцС продолжающимися сложностями, связанными с ценами на видеокарты и их доступностью, разрешение Full HD ос…
Представлен офисный монитор Dell E2222H…
Представлен офисный монитор Dell E2222HКомпания Dell представила монитор E2222H, который ориентирован на повседневную работу в офисе или дома. Н…
Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?…
Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?Продолжен общий тренд с ограниченным количеством разъемов на корпусе ультрабуков, работающих не только на…
Монитор Huawei MateView GT вышел в России…
Монитор Huawei MateView GT вышел в РоссииКомпания Huawei выпустила в российскую продажу монитор Huawei MateView GT, который получил изогнутую 34-д…
Представлен профессиональный монитор Samsung High Resolution…
Представлен профессиональный монитор Samsung High ResolutionКомпания Samsung пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью High Resolution Monitor S8 (S80…
Представлен 300-Гц IGZO-монитор ViewSonic Elite XG272G-2K…
Представлен 300-Гц IGZO-монитор ViewSonic Elite XG272G-2KКомпания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью Elite XG272G-2K, которая станет доступна для п…
Обзор Samsung U28R550UQI. Недорогой UHD-монитор для работыОбзор Samsung U28R550UQI. Недорогой UHD-монитор для работы
Обзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игрОбзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игр
Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и AndroidОбзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и Android
Обзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVMОбзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVM
Обзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 ГцОбзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor