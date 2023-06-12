QLED-телевизоры TCL T6G оценены от 430 долларов

Компания TCL объявила цены на анонсированные ранее телевизоры серии T6G, в которую вошли модели с диагональю экрана 43, 50 и 55 дюймов. В Индии за новинки попросят 470, 570 и 670 долларов соответственно. Телевизоры характеризуются QLED-панелями с разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 300 нит, поддержкой Dolby Vision, HDR 10, AiPQ Engine 3.0, AMD FreeSync и MEMC, 4-ядерной платформой с графикой Mali-G31, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, динамиками мощностью от 30 до 56 Вт, поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, предустановленной ОС Google TV, тремя интерфейсами HDMI 2.1 (один ARC), разъемами USB и S/PDIF, портом Ethernet, а также поддержкой Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) и Bluetooth 5.0.

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