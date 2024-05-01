Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 оказался сильно слабее ожидаемого

Некоторое время назад инсайдеры сообщали, что процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 проходил тестирование с тактовой частотой на уровне 4,00 ГГц, а окончательное формирование кластера ядер было завершено уже в апреле текущего года. Специалисты также заявили, что процессор получит кластер в конфигурации 2 + 6, что должно позволить реализовать крайне высокую производительность в случае с многопоточными задачами. К сожалению, сегодня в сети появилась информация из бенчмарков, которая не подтверждает ранее представленные слухи — инженерный образец работает совсем на других частотах. По данным инсайдеров, смартфон Snapdragon 8 Gen 4 не превышает предельную тактовую частоту в 2,40 ГГц и получает всего 1,85 миллиона баллов в AnTuTu.

Эти неудовлетворительные результаты могут быть вызваны ограничением в плане температурного режима, поскольку инженерные образцы иногда поставляются с достаточно суровыми ограничениями в этом вопросе. Кроме того, предполагаемая графическая подсистема Adreno 830, по сообщениям инсайдеров, работала быстрее, чем M2 от Apple, в бенчмарке Wild Life Extreme от 3DMark. Но вот результаты AnTuTu показывают совершенно другую сторону Snapdragon 8 Gen 4 — графическая подсистема сильно проигрывает конкурентам по множеству направлений. Возможно, дело в инженерном образце, который существенно ограничил из-за различного рода требований сторонних производителей, но пока что это только предположение от специалистов.