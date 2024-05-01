Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 оказался сильно слабее ожидаемого

Некоторое время назад инсайдеры сообщали, что процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 проходил тестирование с тактовой частотой на уровне 4,00 ГГц, а окончательное формирование кластера ядер было завершено уже в апреле текущего года. Специалисты также заявили, что процессор получит кластер в конфигурации 2 + 6, что должно позволить реализовать крайне высокую производительность в случае с многопоточными задачами. К сожалению, сегодня в сети появилась информация из бенчмарков, которая не подтверждает ранее представленные слухи — инженерный образец работает совсем на других частотах. По данным инсайдеров, смартфон Snapdragon 8 Gen 4 не превышает предельную тактовую частоту в 2,40 ГГц и получает всего 1,85 миллиона баллов в AnTuTu.

Эти неудовлетворительные результаты могут быть вызваны ограничением в плане температурного режима, поскольку инженерные образцы иногда поставляются с достаточно суровыми ограничениями в этом вопросе. Кроме того, предполагаемая графическая подсистема Adreno 830, по сообщениям инсайдеров, работала быстрее, чем M2 от Apple, в бенчмарке Wild Life Extreme от 3DMark. Но вот результаты AnTuTu показывают совершенно другую сторону Snapdragon 8 Gen 4 — графическая подсистема сильно проигрывает конкурентам по множеству направлений. Возможно, дело в инженерном образце, который существенно ограничил из-за различного рода требований сторонних производителей, но пока что это только предположение от специалистов.
Складной смартфон Vivo X Fold3 Pro оценили в 1385 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских складных смартфонов моделью X Fold3 Pro, которая обойдетс…
Nothing Phone 2a получит новый процессор от MediaTek …
Известный достоверными утечками инсайдер Onleaks поделился качественными изображениями и подробностями о …
Samsung уже сертифицировала Galaxy A55…
Теперь, когда Samsung завершила процесс запуска серии флагманских смартфонов Galaxy S24, компания сосредо…
Xiaomi 14 Ultra получил поддержку 5.5G…
Китайский оператор мобильной связи China Mobile продолжает работу над внедрением сотовой сети 5G Advanced…
HMD Pulse слили за день до релиза…
Компания HMD Global недавно официально объявила, что начнёт производить смартфоны под собственным брендом…
Samsung Galaxy M14 4G оценен в 100 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M14 4G, которая оценена на инд…
OnePlus Ace 3V снова лидер рейтинга AnTuTu…
Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной список самых производительных субфлагмански…
OPPO Find X7 возглавил рейтинг AnTuTu …
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением оп…
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor