Qualcomm планирует предоставить 750 миллионов чипов 5G

Поставки мобильных телефонов 5G увеличатся на 66% в 2021 году и достигнут 750 миллионов единиц к 2022 году. Snapdragon 800/700/600 серии будут поддерживать 5G в следующем году. Все страны мира планируют и создают среду приложений 5G. Чипы Qualcomm Snapdragon могут работать в сетях 4G, 5G и автоматически выбирать, какой из них использовать, основываясь на уровень сигнала.

Qualcomm является одним из крупнейших в мире поставщиков аппаратного обеспечения для смартфонов: от высококлассных флагманских продуктов до устройств начального уровня. Процессоры Qualcomm и чипы широко используются в смартфонах Android.