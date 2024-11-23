Недорогая беспроводная мышка. Обзор RAPOO M20

Мышка RAPOO M20 использует беспроводное соединение на радиочастоте 2.4 ГГц, поддерживает разные типы устройств и операционных систем. В ней установлен оптический сенсор с фиксированным разрешением 1000 DPI и все это в корпусе с универсальным дизайном.

RAPOO M20

Комплектация

Компактная коробка с изображением мышки и данными по ее характеристикам. Комплект включает адаптер подключения и АА-батарейку, а также документацию.

RAPOO M20

Внешний вид

Мышка весит 55 граммов, длина корпуса 100 мм. Это компактная и легкая мышка, формат под перевозку с собой вместе с ноутбуком или под маленькие и средние ладони.

RAPOO M20

В основе корпуса пластик. Внешние поверхности преимущественно софт-тач. Не маркие и обеспечивают хорошее сцепление.

RAPOO M20

Форма симметричная, подойдет под правую и левую руки. Между основными клавишами, которые переходят в спинку без разделения на отдельный элемент конструкции, зафиксировано колесико прокрутки. Прокручивается с тактильными отсечками, для отсутствия проскальзывания нанесено прорезиненное покрытие.

RAPOO M20

Боковины корпуса у мышки заужены под удобный хват. В этой части пластик с текстурным рисунком в виде мелких треугольников. У RAPOO M20 нет дополнительных клавиш.

RAPOO M20

На основании четыре компактные ножки скольжения. Отдельный отсек для хранения передатчика и под крышкой зона для установки батарейки формата АА, обеспечивающей автономную работу манипулятора. Механический тумблер питания и окошко сенсора.

RAPOO M20

Тесты

Для соединения с системой необходимо подключить комплектный USB-передатчик. Соединение проходит моментально, дальность передачи сигнала до 10 метров. Видимых задержек не было, работает все стабильно. Мышка поддерживает разные операционные системы, помимо ноутбука и ПК, проверили ее со Смарт ТВ и планшетом.

RAPOO M20

Форма подходит под разные типы хвата. Но стоит учитывать, что для большой ладони она будет маловата. Мышка хорошо себя показала в типовой работе, сенсор не срывало, курсор не дрожал. Подойдет как под работу в парке с ковриком, так и без него.

RAPOO M20

Итоги

RAPOO M20 – недорогая беспроводная мышка, выполненная в корпусе симметричной формы с точным сенсором. Компактные габариты, питание от батарейки с простой заменой. Не устроить могут отсутствие дополнительных клавиш.
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