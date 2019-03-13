RED разрабатывает новую версию камеры для Hydrogen One

RED работает над новой «профессиональной версией камеры» своего смартфона Hydrogen One, после того как оригинальная модель потерпела неудачу. Он был большой, некрасивый и построен из углеродного волокна и алюминия, точно так же, как кинокамеры Red за 20 000 долларов. Но помимо 3D-дисплея и агрессивного дизайна, модель Hydrogen One стоимостью $ 1300 была построена в основном из стандартных деталей смартфона.

Компания разрабатывает новый продукт, который повышает качество камеры в телефоне, а не в модуле. Она будет работать над созданием новой «профессиональной» системы захвата изображений в устройстве. Смартфон RED со встроенным сенсором камеры, способный на что-то близкое к тому, чем славятся камеры компании, был бы невероятным.