REDMI A7 Pro 5G оценили в 125 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью REDMI A7 Pro 5G, которая основана на 6-нанометровой платформе UNISOC T8300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57. Новинка также получила 6,9-дюймовый экран с разрешением HD+, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, частотой опроса сенсора до 240 Гц и яркостью до 800 нит, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру на 32 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, стереодинамики, батарею ёмкостью 6300 мАч, поддержку 15-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, предустановленную операционную систему Android 16 с прошивкой HyperOS 3.0, модем 5G и корпус толщиной 8,15 мм и массой 210 граммов. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 125 и 135 долларов соответственно.

Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в сети …
В базе данных китайского регулятора FCC обнаружились подробности о смартфонах Xiaomi 17T и 17T Pro, котор…
Представлен смартфон iQOO Z11 с АКБ на 9020 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z11, главной особенностью которой стала батар…
OPPO Find X10 Pro получит две 200-Мп камеры …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне OPPO F…
Смартфон OnePlus Nord CE 6 готов к выходу …
В базе данных индийского регулятора BIS обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord CE 6, который еще …
Смартфон Lava Bold N2 Lite оценили в 80 долларов …
Компания Lava объявила о выпуске ультрабюджетного смартфона Bold N2 Lite, который базируется на 28-наноме…
Флагман iQOO 15 Ultra оценили в 820 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15 Ultra, которая основана на топовой однокри…
Официально: Realme Narzo 100 Lite 5G готов к выходу…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Narzo 100 Lite 5G состоится в Индии 14 ап…
Nothing Phone (4a) показали в розовом цвете …
Компания Nothing опубликовала новое изображение грядущего смартфона Nothing Phone (4a), который на этот р…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor