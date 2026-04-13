REDMI A7 Pro 5G оценили в 125 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью REDMI A7 Pro 5G, которая основана на 6-нанометровой платформе UNISOC T8300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57. Новинка также получила 6,9-дюймовый экран с разрешением HD+, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, частотой опроса сенсора до 240 Гц и яркостью до 800 нит, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру на 32 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, стереодинамики, батарею ёмкостью 6300 мАч, поддержку 15-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, предустановленную операционную систему Android 16 с прошивкой HyperOS 3.0, модем 5G и корпус толщиной 8,15 мм и массой 210 граммов. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 125 и 135 долларов соответственно.