ROCCAT объявила о сотрудничестве со стримером DrDisrespect

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - ROCCAT; [87]
ROCCAT согласовала партнерское соглашение с популярным стримером Twitch Dr Disrespect. ROCCAT предоставит свою продукцию для его канала.

DrDisrespect был дважды удостоен награды от Esports Awards "Стример года". Его канал насчитывает около 3.8 миллионов подписчиков и более 150 миллионов просмотров. "Стример имеет огромную фан-базу, что поможет нам продемонстрировать свою продукцию, а также разработать совместно с ним новые" - отметили представители ROCCAT. DrDisrespect уже показал на своем канале мыши серии Kain и клавиатуры Vulcan.


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