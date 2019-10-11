ROCCAT представила игровую мышь Kone Pure Ultra

ROCCAT сегодня объявило о выпуске игровой мыши Kone Pure Ultra для ПК, с новейшими технологиями и новым сверхлегким дизайном.

Kone Pure от ROCCAT стал предпочтительной мышью для многих геймеров, ориентированных на производительность. Kone Pure Ultra сохраняет оригинальную эргономическую форму своего предшественника, в том числе расположение кнопок, и также является сверхлегкой мышью, при весе всего 66 / 66,5 грамма, что делает его одной из самых легких игровых мышей для ПК на рынке.

Kone Pure Ultra также оснащен новейшим сенсором Owl-Eye от ROCCAT с разрешением 16000 точек на дюйм, что обеспечивает исключительно высокую точность и возможность отслеживания. Датчик Owl-Eye 16K, регулируемый с шагом 50 точек на дюйм, основан на датчике PixArt 3389. Кроме того, это первая Kone Pure, оснащенная экосистемой живого освещения ROCCAT AIMO. Kone Pure Ultra будет взаимодействовать с полным портфелем продуктов AIMO, чтобы создать действительно уникальный опыт освещения. В дополнение к частоте опроса 1000 Гц и встроенной памяти 512 кБ для сохранения макросов и профилей.