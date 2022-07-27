ROCCAT представила игровую мышь Kone XP Air Wireless RGB с док-станцией для быстрой зарядки

Компания ROCCAT представила новую игровую мышь Kone XP Air Wireless RGB с док-станцией Rapid Charge. Напомним, что мышь ROCCAT Kone XP Air доступна в черном и арктическом белом цвете.

Оснащена мышь Kone XP Air оптическим датчиком Owl-Eye 19K DPI. Полупрозрачный корпус модели обеспечивает яркую RGB-подсветки всей мыши. Вес мыши составляет 99 граммов. ROCCAT Kone XP Air может похвастаться невероятно надежной технологией подключения Stellar Wireless 2,4 ГГц. Док-станция для быстрой зарядки Kone XP Air обеспечивает до пяти часов воспроизведения всего за 10 минут зарядки. Полностью заряженная Kone XP Air обеспечивает до 100 часов игрового процесса.

Игровая мышь ROCCAT Kone XP Air Wireless RGB с док-станцией для быстрой зарядки доступна для предварительного заказа по рекомендованной розничной цене 169,99 долларов.