ROCCAT выпустила беспроводную игровую мышь Kone Pro Air. Компания отметила, что игровая мышь доведена до совершенства. Беспроводная мышь имеет эргономичный дизайн и легкий вес, всего 75 граммов. Форма мыши создает идеальный захват.

В ROCCAT Kone Pro Air используется оптический датчик Owl-Eye Sensor с разрешением 19K DPI. Колесо Titan Wheel Pro, изготовлено из прочного алюминия и обладает приятной прокруткой и тактильным щелчком. Переключатели ROCCAT Titan Switch имеют срок службы до 100 миллионов нажатий.

Мышь предлагает двойное подключение через Bluetooth и включенный беспроводной адаптер (2,4 ГГц). Кабель PhantomFlex, обеспечивает беспроводную связь, пока заряжается мышка с технологией Rapid Charge.

Мышь ROCCAT Kone Pro Air уже доступна для заказа по цене 129,99 долларов.