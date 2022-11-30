Работающий Xiaomi 13 Pro показали на фото

В сети появились фотографии включенного смартфона Xiaomi 13 Pro, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в базовом варианте, довольно толстыми рамками вокруг дисплея, который, как и предполагалось, будет изогнутым. Впрочем, главной особенностью грядущей новинки станет его основная камера, которая создается в партнерстве с легендарной компанией Leica. Сегодня Xiaomi опубликовала сделанные на главный модуль (50-Мп дюймовый датчик Sony IMX989) фотографии, которые действительно впечатляют своим качеством.

iPhone 14 на 70% зависят от Samsung…
Компания Apple, будучи одной из крупнейших производителей смартфонов на современном рынке, некоторое врем…
LeEco Y1 Pro+ получил дизайн в стиле iPhone 13 …
Сетевые источники сообщают о том, что в Китае был выпущен смартфон LeEco Y1 Pro+. Его главными особенност…
Складной смартфон Honor Magic Vs показали на фото …
Компания Honor опубликовала фотографии складного смартфона Honor Magic Vs, официальный релиз которого сос…
Xiaomi 12S Pro начали обновлять до MIUI 14…
Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi уже начала распространение фирменной прошивки MIUI …
Смартфон Poco M5s получит 64-Мп камеру…
В сети появились характеристики и рендеры смартфона Poco M5s, официальный релиз которого запланирован на …
В Pixel 7 появится важнейшая функция от iPhone…
До официального запуска смартфонов серии Pixel 7 осталось не так уж много времени, так что никого не долж…
Смартфоны Samsung W23 и Samsung W23 Flip появились в продаже…
Компания Samsung дала старт продажам флагманских смартфонов Samsung W23 и Samsung W23 Flip, которые являе…
Huawei Mate 50 Pro выходит в Европе за 1300 евро …
Компания Huawei представила в Европе смартфон Huawei Mate 50 Pro, который уже стал бестселлером в Китае. …
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor