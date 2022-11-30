Работающий Xiaomi 13 Pro показали на фото

В сети появились фотографии включенного смартфона Xiaomi 13 Pro, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в базовом варианте, довольно толстыми рамками вокруг дисплея, который, как и предполагалось, будет изогнутым. Впрочем, главной особенностью грядущей новинки станет его основная камера, которая создается в партнерстве с легендарной компанией Leica. Сегодня Xiaomi опубликовала сделанные на главный модуль (50-Мп дюймовый датчик Sony IMX989) фотографии, которые действительно впечатляют своим качеством.