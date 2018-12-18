Raijintek Enyo выглядит круто

Официально представлен новый компьютерный корпус Raijintek Enyo, который настолько громадный, что поместит абсолютно все ваше железо. Разработчики решили, что нужно дать пользователю волю и у них получилось очень круто — вы можете поставить самую большую видеокарту, любую систему охлаждения, массу накопителей и при этом не ощущать дискомфорта или чего-то в таком духе. Для тех пользователей, которые хотят собрать ПК для игр или работы без компромиссов, это идеальный вариант по целому ряду параметров. Особенно продукт будет интересен тем, кто хочет собрать свою кастомную систему охлаждения с массой трубок, радиаторов и вентиляторов. Стоимость новинка пока что никто не называет, но будем ждать релиза в нашей стране обязательно.