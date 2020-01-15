Raijintek Nyx Pro создан для энтузиастов

Официально представлен компьютерный корпус Raijintek Nyx Pro, который создан для тех, кто уже купил море крутых комплектующих и теперь хочет получить еще что-то такое, чего нет у всех остальных. Производитель сразу заявил, что данный корпус является продуктом для энтузиастов, которые морально готовы отдать за корпус столько денег, сколько многие не могут отдать за полноценный компьютер. Это действительно важно понимать, ведь корпус не только собран из прочных и дорогих материалов, но и выглядит очень стильно. Внутри него можно собрать компьютер любой сложности, что позволит вам не думать о том, что видеокарта не поместится или что-то в таком духе. В этом корпусе можно собрать игрового монстра любой сложности, чтобы играть или работать.