Raijintek представила корпус PAEAN MINI

Raijintek представила стильный корпус PAEAN MINI для игровых систем Mini-ITX.

Корпус имеет две панели из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов и стальную боковую панель с вентиляционными отверстиями для лучшего воздушного потока. Новинка поддерживает радиаторы длиной 240 и 280 мм, блоки питания ATX видеокарты длиной до 340 мм.

PAEAN MINI совместим только с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX. Внутри есть по одному слоту для накопителей SSD и HDD. На передней панели расположен порт USB 3.0, USB-C и кнопка управления RGB.

Raijintek PAEAN MINI идеально подходит для построения мощной игровой системы Mini-ITX с водяным контуром. Стоимость корпуса производитель не раскрыл.

Комментарии и отзывы Raijintek PAEAN MINI
Представлены корпуса Enermax StarryFort ...
Компания Enermax представила ПК-корпуса StarryFort SF50 и StarryKnight SK30, который ориентирован на созд...
Представлена компактная рабочая станция ...
Компания Shuttle пополнила ассортимент небольших рабочих станций моделью XPC SW580R8, в основе которой ле...
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус с...
Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE C700 относится к недорогому ценовому сегменту. Выполнен он в типораз...
Представлен компактный ПК ASRock DeskMin...
Компания ASRock пополнила ассортимент компактных ПК моделью DeskMini Max, которая может похвастаться соли...
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с уп...
Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE H300G WHITE оснащен тремя 120 вентиляторами с подсветкой. Из особенн...
Представлен ПК-корпус Thermaltake Core P...
Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделями Core P6 TG и Core P6 TG Snow, которые отл...
NZXT представила корпус CRFT 08 H510 Val...
NZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla. За основу взят корпус H510. Он выполнен в стиле игры Assas...
Представлен корпус Akasa Cypher QX для I...
Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов моделью Cypher QX, которая ориентирована на создания компак...
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor