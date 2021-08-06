Raijintek представила корпус PAEAN MINI

Raijintek представила стильный корпус PAEAN MINI для игровых систем Mini-ITX.

Корпус имеет две панели из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов и стальную боковую панель с вентиляционными отверстиями для лучшего воздушного потока. Новинка поддерживает радиаторы длиной 240 и 280 мм, блоки питания ATX видеокарты длиной до 340 мм.

PAEAN MINI совместим только с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX. Внутри есть по одному слоту для накопителей SSD и HDD. На передней панели расположен порт USB 3.0, USB-C и кнопка управления RGB.

Raijintek PAEAN MINI идеально подходит для построения мощной игровой системы Mini-ITX с водяным контуром. Стоимость корпуса производитель не раскрыл.