Расширенная линейка LG XBOOM на выставке CES 2019

2019-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LG XBOOM; [64]
LG представляет на выставке CES 2019 расширенную линейку акустических систем LG XBOOM. Инновационные устройства покоряют превосходным звучанием, фирменными функциями и тем, что они исключительно удобны в обращении. Бренд LG XBOOM стал синонимом мощного и высококачественного звучания, и помог компании LG занять доминирующее положение на рынке минисистем и аудиосистем «все в одном». Новейшие модели LG XBOOM остаются верными неповторимому стилю, качеству воспроизведения и простоте в управлении. Линейка LG XBOOM включает в себя мини-системы, системы «все в одном», портативные Bluetooth-колонки XBOOM Go и интеллектуальные акустические системы XBOOM AI ThinQ. Благодаря живому звуку и функциям, созданным специально для вечеринок, LG XBOOM идеально подходит для вечеринок любого масштаба — на свежем воздухе, дома или в клубе.

В акустических системах LG XBOOM 2019 года будет представлена функция Karaoke Star, которая гарантирует отличное времяпрепровождение для всей семьи. Karaoke Star позволяет скрыть вокал практически из любого трека, предлагая пользователям возможность реализовать свои музыкальные амбиции. Акустические системы LG XBOOM Go PK, которые воспроизводят высококачественный звук, несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес, также дебютирует на выставке CES.

Комментарии:
Представлены изогнутые мониторы AOC AG27...
Представлены изогнутые мониторы AOC AG27AOC сообщает о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), предс...
Лучшие предложения Umkamall.ru...
Лучшие предложения Umkamall.ruСейчас на сайте UMKAMALL проходят невероятные акции, скидки до 99%. Товары начиваются от 1 рубля! Успей к...
Обзор DUNOBIL ENSIS DUO. Двухканальный в...
Обзор DUNOBIL ENSIS DUO. Двухканальный вПродолжая изучение актуальных видеорегистраторов в наше распоряжение попал DUNOBIL ENSIS DUO с поддержкой...
Бренд Alienware представил игровой OLED-...
Бренд Alienware представил игровой OLED-На выставке электроники Consumer Electronic Show 2019 (CES) бренд Alienware, принадлежащий компании Dell ...
Xiaomi выпустила смартфон Redmi Note 7 с...
Xiaomi выпустила смартфон Redmi Note 7 сКомпания Xiaomi выпустила смартфон своего нового суббренда Redmi Note 7 с продвинутой 48 Мп камерой. Гадж...
Ноутбук Lenovo Yoga A940 получил сенсорн...
Ноутбук Lenovo Yoga A940 получил сенсорнКомпания Lenovo показала к выставке потребительской электроники CES 2019 компьютер Yoga A940 с уникально...
Ноутбук Samsung Notebook Flash получил о...
Ноутбук Samsung Notebook Flash получил оКомпания Samsung показала на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2019 компактный ноутбу...
Ноутбук Lenovo Yoga S940 поступит в прод...
Ноутбук Lenovo Yoga S940 поступит в продКомпания Lenovo на выставке CES 2019 представила ноутбук Yoga S940. Дисплей защищен стеклом с загнутыми к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор DUNOBIL ENSIS DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL ENSIS DUO. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Cooler Master MasterNotepal Maker. Регулируемая подставка под ноутбук с хабомОбзор Cooler Master MasterNotepal Maker. Регулируемая подставка под ноутбук с хабом
Обзор INOI 1 Lite. Недорогой Android смартфонОбзор INOI 1 Lite. Недорогой Android смартфон
Обзор Trust LABAN GXT 188 RGB. Игровая мышка с кнопками, подсветкой и сенсором PMW3360Обзор Trust LABAN GXT 188 RGB. Игровая мышка с кнопками, подсветкой и сенсором PMW3360
Обзор Prestigio Wize PMT3096 3G. Недорогой 9.6 планшет с IPS-экраномОбзор Prestigio Wize PMT3096 3G. Недорогой 9.6 планшет с IPS-экраном
Предварительный обзор Samsung Notebook O...
Предварительный обзор Samsung Notebook OКомпания Samsung, которая когда-то очень давно была одной из лидеров на рынке ноутбуков, вдруг взяла и пр...
Обзор The Long Dark. Выжить в снегах...
Обзор The Long Dark. Выжить в снегахВ последнее время проектов про выживание стало очень много — буквально каждый третий релиз предоставляет ...
Предварительный обзор ASUS Chromebook Ta...
Предварительный обзор ASUS Chromebook TaРынок планшетных компьютеров на текущий момент находится в стадии застоя — крупные бренды перестали работ...
Обзор Pigeon POP. Атака голубей...
Обзор Pigeon POP. Атака голубейКазуальные игры это всегда крайне тонкая тема, которая требует от разработчика каких-то вложений. Не обяз...
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8...
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8На выставке CES 2019 показали много интересных железок, которые кому-то будут интересны. В частности, ком...
Обзор goodreads. Ищем книги...
Обзор goodreads. Ищем книгиВ последнее время читать стало модно – пользователи стали активнее читать электронные книги, бумажные вар...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400Многие пользователи уверены в том, что ноутбуки нужны исключительно для развлечений, для просмотров фильм...
Обзор Horizon. Нестандартный раннер...
Обзор Horizon. Нестандартный раннерХороших казуальных игр довольно мало и они попадаются на газа довольно редко. Я уже не раз говорил о том,...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3Многие пользователи привыкли к тому, что на рынке есть MacBook Air для путешествий и мобильности, есть бо...
Предварительный обзор Cougar Phontum Ess...
Предварительный обзор Cougar Phontum EssИгровая периферия давно перестала быть просто устройством передачи информации — это лет десять назад мы п...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над т...
Обзор Шагомер. Считаем шаги...
Обзор Шагомер. Считаем шагиВ повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физическ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor