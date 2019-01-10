Расширенная линейка LG XBOOM на выставке CES 2019

LG представляет на выставке CES 2019 расширенную линейку акустических систем LG XBOOM. Инновационные устройства покоряют превосходным звучанием, фирменными функциями и тем, что они исключительно удобны в обращении. Бренд LG XBOOM стал синонимом мощного и высококачественного звучания, и помог компании LG занять доминирующее положение на рынке минисистем и аудиосистем «все в одном». Новейшие модели LG XBOOM остаются верными неповторимому стилю, качеству воспроизведения и простоте в управлении. Линейка LG XBOOM включает в себя мини-системы, системы «все в одном», портативные Bluetooth-колонки XBOOM Go и интеллектуальные акустические системы XBOOM AI ThinQ. Благодаря живому звуку и функциям, созданным специально для вечеринок, LG XBOOM идеально подходит для вечеринок любого масштаба — на свежем воздухе, дома или в клубе.

В акустических системах LG XBOOM 2019 года будет представлена функция Karaoke Star, которая гарантирует отличное времяпрепровождение для всей семьи. Karaoke Star позволяет скрыть вокал практически из любого трека, предлагая пользователям возможность реализовать свои музыкальные амбиции. Акустические системы LG XBOOM Go PK, которые воспроизводят высококачественный звук, несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес, также дебютирует на выставке CES.