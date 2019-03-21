Раскрылись подробные данные о технических характеристиках смартфона Huawei Enjoy 9S

Компания Huawei готовит к выпуску новый смартфон под названием Enjoy 9S. Девайс получит 6,21-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек и соотношение сторон — 19,5:9. Основой устройства станет процессор HiSilicon Kirin 710, 4 Гбайт ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гбайт. В верхней части экрана можно видеть небольшой вырез, в котором расположится фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного датчика. Сообщается также о наличии тройной основной камеры с сенсорами на 24 млн, 16 млн и 2 млн пикселей. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью 3400 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 9.0 Pie с надстройкой EMUI 9.0. Дебют аппарата ожидается 25 марта. Приобрести новинку можно будет в красном, синем и черном цветовом исполнении. О стоимости гаджета пока не сообщается.