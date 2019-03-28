Раскрылись рендеры ультрабюджетного смартфона Samsung Galaxy A2 Core. Размер экрана равен 5 дюймов по диагонали, а разрешение составляет только 960 на 540 точек. Основой устройства станет процессор Exynos 7870 и 1 Гбайт ОЗУ. Сзади виднеется 5-мегапиксельная камера. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью на 2600 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приемник GPS, FM-тюнер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и порт Micro-USB. Дебют смартфона ожидается в ближайшее время.