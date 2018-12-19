Раскрылись спецификации и изображения нового смартфона Samsung Galaxy M20

Раскрылись подробные характеристики и изображения нового смартфона Samsung Galaxy M20. Гаджет получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек. Сердцем устройства станет процессор Exynos 7885. Объем оперативной памяти составит 3 Гбайт. Сзади имеется двойная камера с датчиками 13 млн и 5 млн пикселей. В основу фронтальной камеры ляжет 8-мегапиксельный сенсор. В тыльной части корпуса расположен дактилоскопический сканер. Питание будет обеспечивать аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА.ч. Габариты: 156,4 * 74,5 * 8,8 мм. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. О стоимости новинки пока не сообщается.