Раскрылись спецификации смартфона Xiaomi Mi A2 Lite

Раскрылись спецификации флагмана Mi A2 Lite от компании Xiaomi. Аппарат Xiaomi Mi A2 Lite оборудован 5,84-дюймовым экраном с разрешением 2280 на 1080 точек и аккумулятором емкостью на 4000 мА.ч. Внутри устройства лежит процессор с восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой 2,0 ГГц и 4 Гбайт ОЗУ. В тыльной части корпуса размещена сдвоенная камера. Используется операционная система Android 8.1 (Oreo) с надстройкой MIUI. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 5. Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite выйдет в девяти цветах: чёрном, белом, серебристом, золотистом, синем, красном, розовом, сером и розовато-золотистом.