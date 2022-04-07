Раскрыт дизайн смартфона Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition

В феврале Realme анонсировала Realme 9 Pro+ с тремя цветовыми вариантами и намекала на выпуск смартфона Free Fire Limited Edition, не вдаваясь в подробности. Пока неизвестна дата запуска Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, но новое просочившееся изображение эскиза смартфона дает нам представление о его дизайне.

Вы можете видеть, что задняя панель Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition имеет немного другой дизайн. Бренд Realme перемещен из нижнего левого угла в центр панели, на которой теперь также есть логотип Free Fire. Что также изменилось, так это дизайн модуля камеры, на левой стороне которого теперь есть текст «Booyah», а на задней крышке также есть несколько новых дизайнерских акцентов, обрамляющих логотип Realme.

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, скорее всего, будет иметь те же характеристики, что и обычная версия, но может поставляться с темой Free Fire.