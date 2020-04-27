Раскрыт секрет обоев в Huawei P40

Компания Huawei опубликовала видео, рассказывающее историю создания обоев рабочего стола в смартфоне Huawei P40. В это сложно поверить, но перед нами не созданные в графическом редакторе рендеры, а всамделишные фото кусков льда с использованием разного освещения. Такой подход позволил китайцам создать действительно уникальные обои.

Напомним, что смартфон оснащается 6,1-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, платформой HiSilicon Kirin 990 5G, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, поддержкой фирменных карт nanoSD, аккумулятором на 3800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт и квадрокамерой с главным модулем на 50 Мп.