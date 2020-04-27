Раскрыт секрет обоев в Huawei P40

Компания Huawei опубликовала видео, рассказывающее историю создания обоев рабочего стола в смартфоне Huawei P40. В это сложно поверить, но перед нами не созданные в графическом редакторе рендеры, а всамделишные фото кусков льда с использованием разного освещения. Такой подход позволил китайцам создать действительно уникальные обои.

Напомним, что смартфон оснащается 6,1-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, платформой HiSilicon Kirin 990 5G, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, поддержкой фирменных карт nanoSD, аккумулятором на 3800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт и квадрокамерой с главным модулем на 50 Мп.

Комментарии и отзывы Huawei P40
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600KОбзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600K
Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонкаОбзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонка
Лучший утюг. Hoover TIM 2500Лучший утюг. Hoover TIM 2500
Обзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютераОбзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютера
Обзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентацийОбзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентаций
Лизу Су вошла в совет директоров компани...
Лизу Су вошла в совет директоров компаниКомпания Cisco является одним из лидеров в поставках сетевого оборудования. Руководители компании назначи...
Lian Li Strimer Plus - кабели с подсветк...
Lian Li Strimer Plus - кабели с подсветкКакое-то время назад мы шутили о том, что на текущий момент в корпусе компьютера просто не осталось компо...
Abkoncore представила корпус формата Sli...
Abkoncore представила корпус формата SliAbkoncore Ramesses 310 имеет форму Slim Full Tower с двумя боковыми панелями из закаленного стекла. Толщи...
Представлены мини-ПК Chuwi LarkBox...
Представлены мини-ПК Chuwi LarkBoxКомпания Chuwi представила мини-компьютером Chuwi LarkBox, который может похвастаться возможностью декоди...
Grand Theft Auto V вновь стала лидером п...
Grand Theft Auto V вновь стала лидером пGrand Theft Auto V стала лидером по продажам в магазине Steam. ...
STEIGER DYNAMICS представила игровой ПК...
STEIGER DYNAMICS представила игровой ПККомпания STEIGER DYNAMICS представила готовую платформу для домашнего ПК с мощнейшим оборудование. Платфо...
Qualcomm Snapdragon X60 5G-модем со скор...
Qualcomm Snapdragon X60 5G-модем со скорКомпания Qualcomm анонсировала третье поколение модема с поддержкой сети 5G. ...
Недорогой смартфон Honor 20 Lite получит...
Недорогой смартфон Honor 20 Lite получитВ базе данных TENAA обнаружились данные о новых версиях смартфона Honor 20 Lite. Напомним, что ранее была...
Предстоящий чип Kirin 1020 предложит на ...
Предстоящий чип Kirin 1020 предложит на Huawei планирует выпустить первый 5 нм мобильный чип Kirin 1020. Согласно представленной информации, моби...
Midea VCR03 отличный гаджет за свои день...
Midea VCR03 отличный гаджет за свои деньМногие пользователи не понимают, что преимущество умного пылесоса не в том, что он может ездить и собират...
iPhone 9 представят 15 апреля...
iPhone 9 представят 15 апреляПо слухам сети, компания Apple провера совещание, на котором утвердила дату анонса смартфона. ...
Обзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая б...
Обзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая бИгровая периферия, нацеленная на профессиональных игроков, учитывает повышенные требования к надежности и...
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Обзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкойОбзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкой
Обзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего домаОбзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего дома
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor