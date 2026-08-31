Раскрыты характеристики Redmi K100

Redmi K100 Pro и Pro Max уже представлены, а теперь в утечках начал появляться и стандартный Redmi K100. Инсайдер Digital Chat Station опубликовал первые характеристики смартфона, и особенно выделяется заявленная ёмкость аккумулятора. По данным инсайдера, Redmi K100 получит плоский дисплей диагональю от 6,8 до 6,9 дюйма с высокой частотой обновления. Также смартфону приписывают симметричные стереодинамики, крупный линейный вибромотор, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Главной особенностью может стать аккумулятор. Согласно утечке, его ёмкость будет почти на 3000 мАч больше, чем у Redmi K90 с батареей на 7100 мАч. Таким образом, стандартный Redmi K100 может получить аккумулятор примерно на 10000 мАч — это примерно на 1000 мАч больше, чем у Redmi K100 Pro Max, который, как ожидается, оснащается батареей на 9070 мАч. В результате именно базовая модель потенциально станет обладателем самого ёмкого аккумулятора во всей серии, обойдя даже Pro Max. В качестве процессора называется Snapdragon 8 Elite первого поколения. Он оснащён двумя сверхпроизводительными ядрами с частотой 4,32 ГГц и шестью производительными ядрами на 3,53 ГГц. За графику отвечает Adreno 830, а сам процессор поддерживает оперативную память LPDDR5X. Кроме того, Redmi K100 может получить отдельный процессор для обработки изображения, работающий в связке с основным процессором. Звучит весьма солидно на самом деле.
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