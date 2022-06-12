Раскрыты новые подробности о Xiaomi 12 Ultra

Смартфон Xiaomi 12 Ultra станет уникальным смартфоном не только с точки зрения материалов корпуса, но и будет оснащен датчиком изображения оптического формата размером около одного дюйма, OLED-экраном от Samsung с частотой обновления 165 Гц, поддержкой 200 Вт зарядки и быстрой 100 Вт беспроводной зарядки. Xiaomi 12 Ultra также получит новую систему обработки изображений, которую совместно разработали инженеры Leica и Xiaomi. Также известно, что устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 4860 мАч.

Кроме того, Xiaomi 12 Ultra оснастят новейшим флагманским процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1.
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