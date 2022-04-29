Раскрыты новые подробности о флагманском смартфоне ZTE Axon 40 Ultra

Компания ZTE раскрыла новые подробности о своем флагманском смартфоне ZTE Axon 40 Ultra, который будет запущен в Китае 9 мая вместе со стандартным ZTE Axon 40. ZTE Axon 40 Ultra получит идеальную форму флагманского моноблока и дизайн, превосходящий Galaxy S22 Ultra.

Производитель сообщает, что устройство получит основну камеру на 64-МП с датчиком изображения Sony IMX787 с поддержкой оптической стабилизации изображения. Его сопровождает 64-МП сверхширокоугольная камера с сенсором Sony IMX787 и телеобъектив перископа с сенсором OmniVision OV64GB и поддержкой оптической стабилизации изображения. Все три камеры способны снимать видео в формате 8K. ZTE Axon 40 Ultra станет флагманским смартфоном на базе SoC Snapdragon 8 Gen 1. Компания также сообщила, что устройство оснащено OLED-панелью с сильно изогнутыми краями и камерой под дисплеем для съемки селфи.