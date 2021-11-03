Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Tab A8 2021 года

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 года был недавно замечен на Geekbench, он раскрыл некоторые характеристики планшета.

Устройство будет оснащено процессором Unisoc Tiger T618, оно также было указано с 3 ГБ оперативной памяти, по-видимому, будут версии устройства как с WiFi, так и с LTE. Планшет будет оснащен Bluetooth 5.2 и будет работать под управлением Android 11. Текущая модель Galaxy Tab A7 оснащена 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей и оснащена мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 662. Планшет поставляется с 3 ГБ оперативной памяти и на выбор 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти, также есть слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища. Samsung Galaxy Tab A7 поставляется с аккумулятором емкостью 7040 мАч и оснащен 5-мегапиксельной камерой на передней панели для селфи.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A8 2021
Планшет Oscal Pad 8 получил металлический корпус…
Планшет Oscal Pad 8 получил металлический корпусСетевые источники сообщают о выходе недорогого планшета Oscal Pad 8, который на старте продаж будет досту…
Xiaomi готовит для Mi Pad 5 уникальный софт…
Xiaomi готовит для Mi Pad 5 уникальный софтXiaomi подтвердила, что представит серию планшетов Mi Pad 5 на мероприятии по запуску Mi MIX 4 уже завтр…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 оценен в $580…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 оценен в $580Компания Lenovo пополнила ассортимент топовых планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 12.6, который работает по…
Планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 окажется очень легким …
Планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 окажется очень легким Компания Lenovo раскрыла новые сведения о планшете Xiaoxin Pad Pro 12.6, главной особенностью которого ст…
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит 120-Гц экран …
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит 120-Гц экран Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, выход …
Новый iPad mini получил 4 ГБ ОЗУ …
Новый iPad mini получил 4 ГБ ОЗУ В сети появились новые подробности о характеристиках недавно представленного планшета iPad mini нового по…
Huawei MatePad Pro 12 получил версию на 12/512 ГБ…
Huawei MatePad Pro 12 получил версию на 12/512 ГБКомпания Huawei пополнила ассортимент планшетов новой версией модели Huawei MatePad Pro 12, которая ранее…
Xiaomi покажет Mi Pad 5 15 сентября…
Xiaomi покажет Mi Pad 5 15 сентябряСегодня) Xiaomi официально объявила, что 15 сентября 2021 года она проведет мероприятие по запуску нового…
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor