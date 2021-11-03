Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Tab A8 2021 года

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 года был недавно замечен на Geekbench, он раскрыл некоторые характеристики планшета.

Устройство будет оснащено процессором Unisoc Tiger T618, оно также было указано с 3 ГБ оперативной памяти, по-видимому, будут версии устройства как с WiFi, так и с LTE. Планшет будет оснащен Bluetooth 5.2 и будет работать под управлением Android 11. Текущая модель Galaxy Tab A7 оснащена 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей и оснащена мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 662. Планшет поставляется с 3 ГБ оперативной памяти и на выбор 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти, также есть слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища. Samsung Galaxy Tab A7 поставляется с аккумулятором емкостью 7040 мАч и оснащен 5-мегапиксельной камерой на передней панели для селфи.