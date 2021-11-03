Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Tab A8 2021 года

Устройство будет оснащено процессором Unisoc Tiger T618, оно также было указано с 3 ГБ оперативной памяти, по-видимому, будут версии устройства как с WiFi, так и с LTE. Планшет будет оснащен Bluetooth 5.2 и будет работать под управлением Android 11. Текущая модель Galaxy Tab A7 оснащена 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей и оснащена мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 662. Планшет поставляется с 3 ГБ оперативной памяти и на выбор 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти, также есть слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища. Samsung Galaxy Tab A7 поставляется с аккумулятором емкостью 7040 мАч и оснащен 5-мегапиксельной камерой на передней панели для селфи.