Razer Acari появилась в Китае

В последнее время достаточно часто можно услышать о том, что некоторые компании делают слишком уж дорогие беспроводные мышки и пользователи не могут себе такое позволить. Теперь в сеть попала информация о новой мышке Razer Acari, которая пока что и не вышла на рынке Европы или России, но стоимость для Китая составляет 71 доллар. Даже если предположить, что цену для нашего рынка немного поднимут, это все равно очень доступное игровое решение без использования кабеля, что достаточно интересно на самом деле. Конечно, если вы давно хотели именно беспроводную мышку, то стоит присмотреться к данной модели, ведь она при такой стоимости обладает целым морем различных преимуществ и, конечно же, низкой стоимостью. Для многих это главное преимущество.