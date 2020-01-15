Razer Basilisk V2 готова к настройке

Официально представлена новая игровая мышка Razer Basilisk V2, которая создана специально для тех пользователей, которые хотят запрограммировать какие-то умения или действия в игре на дополнительную клавишу для быстрого доступа. На данной мышке реализовано сразу одиннадцать специальных клавиш, которые вы можете настроить по своему желанию для активации в играх. Это удобно в мультиплеерных проектах, в которых вам нужно использовать много умений или предметов одновременно, но запускать их с клавиатуры неудобно. Пока что у нас нет информации о стоимости данной мышки, но если вы планируете заказывать себе именно продвинутый продукт, то стоит обратить свое внимание на Razer Basilisk V2. Она точно стоит своих денег, мы в этом уверены.