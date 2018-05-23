Razer Blade 15 с новым железом

Официально представлен новый игровой ноутбук Razer Blade 15, который от старого не сильно и отличается. Сюда поставили более современный процессор последнего поколения, видеокарту уровня GTX 1060 или GTX 1070 и дали возможность при покупке выбрать себе подходящее разрешение экрана. На выбор предоставляют FullHD или 4К разрешение, но мне кажется, что брать 4К слишком дорого и нет особого смысла, так как плавкую картинку на таком разрешении вы не получите точно. Особенно если хотите играть на ультра-настройках графики. С другой стороны, это шикарная рабочая станция и если вы еще помимо игр видео монтируете или что-то в таком духе, то обязательно присмотритесь к этому варианту. Он точно стоит вашего внимания, да и конкурировать в другими гаджетами на рынке он точно будет с легкостью.