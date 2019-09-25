Razer Blade Pro 17 с 4К-экраном

Официально представлен новый игровой ноутбук Razer Blade Pro 17, который может похвастаться большой диагональю дисплея, приличным разрешением 4К и частотой обновления экрана в 120 герц. Это позволит вам получать намного больше удовольствия от происходящего на экране, особенно если вы играете в какие-то современные сюжетные игры и хотите насладиться пейзажами открытых миров. Проблема только в том, что стоит такой ноутбук достаточно дорого и далеко не каждый сможет себе его позволить. С другой стороны, если вы решили купить мобильное устройство с 4К экраном, то нужно понимать — доступным такой продукт точно не будет. Это же гаджет для узкого круга пользователей, которые готовы отдавать за него уйму личных средств без сожаления.