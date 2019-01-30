Razer Blade Stealth Quartz Pink Limited Edition за 1600 долларов

Официально представлен новый игровой ноутбук Razer Blade Stealth Quartz Pink Limited Edition. Точнее, это даже не новый ноутбук, а розовая версия классического устройства для геймеров. Ноутбук представлен в ограниченной серии, то есть массовых поставок не будет, и если вы хотите купить именно розовую версию, то нужно поспешить — совсем скоро они могут закончиться. Стоимость ноутбука на текущий момент составляв 1600 долларов, что вполне адекватно и если вы фанат таких вот уникальных девайсов, то стоит обратить свое внимание. Кроме того, компания еще выпустила целую россыпь периферии вроде наушников или клавиатур, которые тоже окрашены в этот же цвет и выглядят крайне привлекательно. Можно собрать целый комплект розовых устройств и получать от этого удовольствие.