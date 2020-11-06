Razer Kaira Pro работает с консолями и смартфонами

Довольно часто производители игровой периферии радуют потенциальных покупателей достаточно продвинутыми решениями, которые предоставляют пользователю возможность играть комфортнее. Например, представлена новая игровая гарнитура Razer Kaira Pro, которая подключается и к смартфонам, и к планшетам, и даже к игровым приставкам Xbox Series X и S. То есть, пользователь получает достаточно продвинутое решение, которое при этом работает с несколькими гаджетами, тем самым предоставляя отличную возможность брать одну гарнитуру сразу для всего, а не покупать несколько отдельных устройств. Стоимость Razer Kaira Pro при этом составляет 150 долларов, что вполне нормально при таких возможностях и параметрах продукта.

Комментарии и отзывы Razer Kaira Pro
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