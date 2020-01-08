Razer Kishi для вашего смартфона

Компания Razer в последнее время выпускает все больше интересных устройств, которые не только выглядят привлекательно, но и обладают приличным набором функций. К примеру, официально представлен геймпад Razer Kishi, который можно подключить к целому ряду устройств и играть в шутеры, к примеру, с большим комфортом. Это очень крутой продукт, ведь он полностью заменяет аппаратный элемент управления для вашего устройства. Играть в те же шутеры или гонки намного интереснее именно на геймпаде, ведь вы можете с комфортом управлять персонажем в виртуальных мирах. Стоимость продукта пока что не называется, но производитель уверяет, что это весьма доступное устройство и оно не будет продаваться за слишком уж высокую цену, что радует.