Razer Project Linda показали на CES 2018

Компания Razer уже показывала когда-то проект ноутбука с тремя дисплеями, теперь пришло время поговорить о ноутбуке, у которого помимо дисплея, клавиатуры и батареи ничего в корпусе нет. Для того, чтобы запустить Razer Project Linda, вам нужно подключить в него Razer Phone и он будет выступать мозгом ноутбука. Далее, вы сможете играть или работать с текстом, общаться в сети и так далее. Это шикарное решение для того, что фанатеет от техники этой компании и хочет именно такой комплект из смартфона и недо-ноутбука. Проблема лишь в том, что это концепт и пока что в производство его пускать не планируют, так что и стоимости вам сказать не могу - ее пока что просто нет. Но, такого рода проекты точно приведут к какому-то прорыву на рынке ноутбуков. Ждем больше интересных новинок от компании Razer в этом году, пока что компания радует.